O Sporting recebe neste sábado o Arouca, uma equipa que atravessa um bom momento e que só perdeu um dos últimos oito jogos que fez para a Liga.

Rui Borges, técnico dos leões, perspetivou um jogo difícil frente à equipa orientada por Vasco Seabra. «O Arouca é uma equipa à imagem da sua equipa técnica, do seu treinador, que é alguém que admiro. É uma muito bem organizada e que gosta de jogar e de valorizar o jogo. É importante também para a valorização do futebol em si. É uma equipa que vindo a crescer nesse sentido e a aprimorar e a melhorar os seus comportamentos. É uma equipa muito dinâmica em termos ofensivos, com boa tomada de decisão e é bem clara a ideia de jogo do Arouca, que virá a Alvalade, acredito, para dividir o jogo», projetou.

Para alcançar os três pontos e, pelo menos, manter distâncias para os rivais, o Sporting terá de exibir-se a um bom nível. «Compete-nos ser o que temos sido ao longo do tempo, tirando nos jogos da Liga dos Campeões em que não fomos tão capazes. Sermos competentes, fazer bons jogos, porque temos feito bons jogos também dentro do que as equipas nos têm proporcionado do outro lado. Temos apanhado equipas com blocos muito baixos, com linhas de cinco. Acredito que amanhã [sábado] não acontecerá o mesmo. Acredito que será um bom jogo perante uma boa equipa que está a crescer, mas queremos ganhar e manter distâncias para aquilo que é o nosso objetivo, que é sermos campeões», analisou Rui Borges.