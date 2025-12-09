Sporting
Há 1h e 1min
Atenção, Sporting: Diomande e Geny libertados para a CAN a 15 de dezembro
Dupla é opção para Rui Borges frente ao AVS, mas já não entra nos convocados para a eliminatória da Taça diante do Santa Clara
DIM
Dupla é opção para Rui Borges frente ao AVS, mas já não entra nos convocados para a eliminatória da Taça diante do Santa Clara
DIM
Ousmane Diomande e Geny Catamo vão ser dispensados para a Taça das Nações Africanas (CAN) já no próximo dia 15 de dezembro.
A notícia foi confirmada pelo próprio Rui Borges, na conferência de imprensa após a derrota do Sporting diante do Bayern Munique. O central irá representar a Costa do Marfim e o avançado é um dos convocados de Moçambique para a competição.
Quer isto dizer que os dois jogadores ainda poderão ser opção de Rui Borges para a receção ao AVS, do próximo sábado, mas já não estarão disponíveis para dar o contributo na eliminatória dos «oitavos» da Taça de Portugal, quando o Sporting se deslocar ao reduto do Santa Clara.
Continuar a ler
VÍDEO MAIS VISTO
NOTÍCIAS MAIS LIDAS