Ousmane Diomande e Geny Catamo vão ser dispensados para a Taça das Nações Africanas (CAN) já no próximo dia 15 de dezembro.

A notícia foi confirmada pelo próprio Rui Borges, na conferência de imprensa após a derrota do Sporting diante do Bayern Munique. O central irá representar a Costa do Marfim e o avançado é um dos convocados de Moçambique para a competição.

Quer isto dizer que os dois jogadores ainda poderão ser opção de Rui Borges para a receção ao AVS, do próximo sábado, mas já não estarão disponíveis para dar o contributo na eliminatória dos «oitavos» da Taça de Portugal, quando o Sporting se deslocar ao reduto do Santa Clara.