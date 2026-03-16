Rui Borges respondeu às críticas do selecionador da Noruega sobre a ineficácia da pressão do Sporting, em antevisão à segunda mão dos oitavos de final da Liga dos Campeões diante do Bodo/Glimt, em conferência de imprensa realizada no Estádio de Alvalade, em Lisboa, nesta segunda-feira.

«Sabotagem» na pressão dos avançados

«Foi uma opinião do selecionador. Cada um vê à sua maneira. Eu olho para o coletivo, não foram só os avançados que não tiveram a intensidade correta. Este grupo não se gere no individual, mas sim no coletivo. São muito amigos, respeitam-se muito. Quando ganham e perdem, é em conjunto. Temos de dar uma resposta coletiva. Amanhã será um jogo em que teremos de ser mais audazes, mais corajosos, isso vai-nos expor em certos momentos mas o acreditar da equipa vai-nos ajudar. Em termos de físico e intensidade, o Bodo/Glimt é das melhores que vi como treinador.»

Disse duas vezes que Bodo/Glimt não surpreende

«Honestamente, acho que não vão mudar nada na segunda mão. Não fizeram grandes mudanças em todos os jogos. Não me surpreenderam porque sabemos do que são capazes. Venceram equipas candidatas a vencer a competição. Mais surpreso fiquei eu, ou nós, de não termos sido capazes de dar resposta à equipa do Bodo/Glimt. É mais sentimento do que parte tática. Estava definida a tática. Tem muito a ver com a intensidade com que fazemos as tarefas. Vamos com meia parte de aviso e um bom aviso.»

Campanha do Bodo/Glimt

«Eu acredito que têm mérito por estarem nos oitavos de final. Ganharam a grandes equipas, merecem esse respeito. Capaz de bater-se contra qualquer equipa. O futebol é cada vez mais exigente fisicamente. Eles têm acompanhado essa exigência. A esses níveis são das melhores equipas. Cada vez mais batem a parte técnica. Eles por essa parte tem sido capazes de ganhar. A capacidade física deles é anormal.»