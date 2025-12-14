Declarações de Rui Borges, treinador do Sporting, em conferência de imprensa após a vitória por 6-0 frente ao AVS, numa partida a contar para a 14.ª jornada:

Gonçalo Inácio saiu por gestão

«Sim, o Inácio foi para gestão, porque não estava totalmente a 100 por cento. Não havia necessidade de correr esse risco, até porque vamos jogar com o Diomande. Não quisemos correr esse risco, porque ele não estava completamente a 100 por cento. Está bem, mas precisa de recuperar mais um pouco.»

Hjulmand é um líder

«Quanto ao Morten [Hjulmand], ele ficou de fora porque estava doente. Tinha sintomas, não sei se gripais ou algo semelhante, uma virose. O Ivan [Fresneda] também estava. O Luís [Suárez] também esteve, mas os três estavam melhor. Deixe-me falar do Morten. No discurso antes do jogo, falei nele e quero sublinhar. Porque, para mim, ele demonstrou o que é ser um líder. Ele podia ter jogado, mas foi honesto comigo. Disse-me que não estava 100 por cento, que havia colegas melhores do que ele para jogar e preferia que estivesse alguém a 100 por cento. Isso para mim foi um exemplo de liderança. Demonstrou respeito pelos colegas e pela equipa. Ele podia jogar a 50 por cento, mas preferiu ser honesto, e isso mostra um caráter incrível. Para mim, isso é ser um verdadeiro capitão.»

Jogadores da equipa B

«Os jogadores da equipa B têm trabalhado connosco todas as semanas. Estão todos preparados para dar resposta. Qualquer jogador da equipa B que possa fazer parte da equipa principal tem toda a confiança da equipa técnica. Estamos atentos ao trabalho deles e, se chegarem à equipa principal, será porque têm qualidade para isso. Esperamos o momento e a oportunidade. Se tiver de jogar, jogará. Independentemente dos custos, temos de ser competitivos e quero ganhar. Os jogos são assim, com dificuldades. Mas estou tranquilo em relação a isso. Queria ter toda a gente, não tenho. Com os que tenho vou ganhar.»