Borges explica ausência de Hjulmand: «Demonstrou o que é ser um capitão»
Treinador diz que o médio dinamarquês contraiu sintomas gripais
01:58
«Gerimos o Inácio, não estava a 100 por cento. O Morten ficou de fora porque estava doente»
01:14
Rui Borges: «Queria ter toda a gente, mas não tenho. Com os que tenho, vou ganhar»
02:49
«No início estava chateado com o Vagiannidis porque estava muito baixo, queria que andasse mais alto»
01:13
«Claramente sou melhor treinador e claramente é uma melhor equipa, tem mais a minha marca»
00:51
Rui Borges e as alternativas a Pote: «Maxi deu resposta, Alisson vai dar e o Fotis se jogar lá também»
00:51
Rui Borges e as alternativas a Pote: «Maxi deu resposta, Alisson vai dar e o Fotis se jogar lá também»
02:18
Rui Borges: «Suárez? É importante ter confiança para dar seguimento ao poder ofensivo do Sporting»
00:47
«A minha equipa é a melhor. Não somos os primeiros, se calhar alguém é melhor do que nós»