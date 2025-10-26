*Por Arménio Pereira

Rui Borges, treinador do Sporting, em declarações na conferência de imprensa, após a vitória frente ao Tondela, por 3-0, na nona jornada da Liga:

Análise ao jogo

«Um grande jogo da nossa parte do início ao fim. Na primeira parte entrámos muito bem no jogo e fomos ao longo do tempo criando várias oportunidades de golo. Saímos com um 1-0 que foi inglório para aquilo que tínhamos feito, criado e o que era a energia da equipa com e sem bola. A equipa esteve totalmente ligada, todos os jogadores ligados, por isso é que digo que acabou por ser escasso o 1-0. E isso levou a que o Tondela pudesse acreditar ainda no jogo aéreo para duelos. A dificuldade era conseguirmos manter a energia que tínhamos tido na primeira parte. Na segunda parte a equipa deu uma demonstração clara disso do início ao fim. O Tondela arriscou um bocadinho numa fase inicial e deixou, em alguns momentos, partir o jogo. Para nós foi bom no sentido em que tínhamos muitos jogadores que têm capacidade técnica para acelerar e tomar boas decisões. Na segunda parte fomos criando boas situações de golo. Fizemos o 2-0 e o 3-0, mas podíamos ter feito mais golos. Foi uma grande exibição da nossa equipa.

O relvado do Tondela?

«O relvado estava minimamente bom. É um relvado novo, acho que ainda não tinha sido pisado, é normal que esteja mais fofo, mas penso que esteve ao nível do que foi o jogo. Vai ficar melhor com toda a certeza nas próximas semanas. É bom que todos os relvados sejam como este. Beneficia o espetáculo e toda a gente. Não só nós que viemos jogar aqui, mas o Tondela que na sua casa terá sempre um relvado para ter uma qualidade de jogo muito maior.»

A intensidade demonstrada depois do jogo a meio da semana com o Marselha

«O jogo com o Marselha (2-1) acaba por ser importante para aquilo que foi o voltar da confiança deles, cada vez mais fortes. Temos jogadores que já ganharam tudo e mais alguma coisa no Sporting e às vezes podem entrar num comodismo que nos pode levar a não ser tão dinâmicos. Temos que estar constantemente a desafiar-nos a nós próprios. A tentar ser melhores. Não parámos demasiado a bola, por isso, o desafio é sempre assim, mas a imagem que demos hoje foi a que demos nos primeiros jogos do campeonato. Tirando o jogo do Sp. Braga, que ao longo dos 90 minutos ficámos aquém do que queremos e somos, a equipa tem dado uma resposta fantástica neste início de época. »