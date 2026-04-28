O treinador do Sporting, Rui Borges, fez a antevisão à receção ao Tondela, jogo em atraso da 26.ª jornada da Liga (quarta-feira, 20h15), falando ainda das opções que teve no jogo com o AVS, também da questão da renovação, das lesões e ainda do Tondela:

Porque é que no último jogo não colocou os melhores de início para resolver cedo:

«Eu posso falar e não tenho problemas. No que era o onze inicial era impossível, as opções tiveram de ser essas, mas não ganhámos ou deixámos de ganhar pelo que foram as opções do jogo. A expectativa de golos foi alta, tivemos oportunidades. Não fizemos um grande jogo, mas fizemos o suficiente, mais do que suficiente para ganhar. Tem a ver com o sentimento dos jogadores e há jogadores esgotados e que não dava mais para andar nessa parte de tentar. Eles querem, mas o corpo não responde da mesma forma. Das opções que tínhamos, no sentimento e no diálogo, as opções foram sempre tomadas em conjunto.»

Sobre a renovação e qual será o melhor timing para que seja oficial:

«Não sei dizer, não ligo a isso do timing. Eu estou feliz, trabalho, estou num grande clube, infelizmente nestas últimas semanas saímos da luta pelo tricampeonato, mesmo que matematicamente seja possível é difícil, o FC Porto está a uma vitória do campeonato. Tirando isso, estivemos até final em todas as competições, isso dita o trabalho, se é bem feito ou não. A confiança, já disse várias vezes, não tem a ver com o estender do contrato. Acima de tudo, o sentimento de confiança diário, continua a ser, o rumo está traçado e o trabalho de todos bem feito. Queríamos ganhar sempre, infelizmente não vamos conseguir e jamais deixarei que a culpa recaia sobre os jogadores, têm dado tudo e merecem o meu louvor.»

Se terminar em terceiro lugar na Liga, sente condições para continuar:

«Tenho contrato até 2027, é um não assunto.»

Perante as lesões e os objetivos, o Sporting falhou em janeiro no mercado?

«O Sporting tem um plantel de 28 ou 29 jogadores, mais a equipa B… e se ao início adivinhássemos que íamos ter dez jogadores de fora… há coisas que não sabemos e que não controlamos. Fomos perdendo alguns jogadores, dos extremos que chegaram em janeiro o Luís lesionou-se passado um tempo e o Faye, no nosso entendimento, teve mais dificuldades na adaptação. Entretanto o Quenda e o Luís voltaram aos poucos e o Faye perdeu espaço nesse sentido. O plantel foi feito com 28 ou 29 jogadores. Não controlamos as lesões, senão tínhamos um plantel de 50 jogadores. Compete-nos esperar que não tenhamos mais lesões que não conseguimos controlar, a parte muscular nós controlamos como os outros e não fomos diferentes dos outros.»

Sobre o Tondela:

«Temos de focar-nos e vencer o jogo em casa, perante uma equipa que está a precisar de pontos, que com o novo treinador tem sido audaz, tem tentado ganhar mais algum protagonismo no jogo, que pressiona alto, que se expõe em alguns momentos, é uma equipa que vai dar a vida, mas nós também temos de dar. Já não dependemos de nós, mas temos de fazer a nossa parte.»