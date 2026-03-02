O treinador do Sporting, Rui Borges, fez, esta segunda-feira, a antevisão ao jogo com o FC Porto (terça-feira, 20h45) para a primeira mão das meias-finais da Taça de Portugal. O treinador abordou o que pode ser o jogo, falou dos indisponíveis e dos jogadores já aptos, deixando Ioannidis em «dúvida». Respondeu ainda sobre o penálti do FC Porto ante o Arouca:

Se este clássico vai ser diferente, por ser eliminatória com dois jogos:

«É mais um clássico contra uma boa equipa, que está em primeiro lugar na Liga. São jogos disputados, em alguns momentos estratégicos, é a duas mãos. É a primeira parte, 90 minutos, queremos claramente vencer, será sempre o objetivo, olhando para quem está do outro lado, uma boa equipa que virá com essa ambição. Jogamos em casa, queremos muito ganhar, dar um passo em frente na eliminatória.»

Como está Ioannidis:

«O Ioannidis está em dúvida para jogo, tem sido assim, é dia a dia, perceber como se sente. Está em dúvida.»

Quem será o guarda-redes e como estão Pote e Debast:

«O Pedro está [apto] e o Debast também já estava no último jogo, começou a treinar há alguns dias, mas é natural que a condição física não seja a melhor para ajudar a equipa na sua plenitude. Em relação ao guarda-redes titular, nunca disse quem é. O Virgínia, o Callai e o Rui estão preparados para jogar e não jogar, independentemente da competição, não há guarda-redes de competições, há guarda-redes do Sporting.»

Ausências:

«Estão o Gio [Kochorashvili] e o Mangas.»

Se já viu e qual a opinião do penálti do FC Porto contra o Arouca:

«Em relação ao lance, para mim poderia não ser penálti, mas o árbitro decidiu dessa forma, nem vou falar de arbitragem.»