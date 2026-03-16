Sporting
Há 23 min
Borges: «Luis Guilherme sofreu uma entorse no último lance do treino»
Brasileiro será reavaliado e está em dúvida para a receção ao Bodo/Glimt
Estádio José Alvalade, Lisboa
Brasileiro será reavaliado e está em dúvida para a receção ao Bodo/Glimt
Estádio José Alvalade, Lisboa
Rui Borges admitiu que o extremo Luis Guilherme é dúvida para a segunda mão dos oitavos de final da Liga dos Campeões diante do Bodo/Glimt, em conferência de imprensa realizada no Estádio de Alvalade, em Lisboa, nesta segunda-feira.
«Luis Guilherme? Infelizmente no último lance do treino de ontem teve uma entorse. Vamos ver até amanhã se pode ajudar a equipa.»
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