Rui Borges admitiu que o extremo Luis Guilherme é dúvida para a segunda mão dos oitavos de final da Liga dos Campeões diante do Bodo/Glimt, em conferência de imprensa realizada no Estádio de Alvalade, em Lisboa, nesta segunda-feira.

«Luis Guilherme? Infelizmente no último lance do treino de ontem teve uma entorse. Vamos ver até amanhã se pode ajudar a equipa.»