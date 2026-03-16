Rui Borges admitiu que o extremo Luis Guilherme é dúvida para a segunda mão dos oitavos de final da Liga dos Campeões diante do Bodo/Glimt, em conferência de imprensa realizada no Estádio de Alvalade, em Lisboa, nesta segunda-feira.

«Luis Guilherme? Infelizmente no último lance do treino de ontem teve uma entorse. Vamos ver até amanhã se pode ajudar a equipa.»

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