O Sporting goleou o Rio Ave por 4-0 neste domingo e alargou a vantagem sobre o terceiro classificado da Liga, o Benfica, para cinco pontos. Está a dois do líder FC Porto, que ainda não jogou. Rui Borges foi taxativo na análise à tabela.

«Quero ser primeiro, não terceiro. Por isso olho para o primeiro. Sei que estamos a dois pontos do primeiro e temos de fazer a nossa parte. É o nosso único foco. Não olho para o terceiro nem quero saber, não olho para eles. Não quero ser terceiro, como é lógico. Para sermos primeiros temos de fazer a nossa parte. Fizemo-la bem hoje. Faltam muitos jogos, é preciso correr ainda muita água.»

