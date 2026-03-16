Rui Borges falou sobre a reeleição de Frederico Varandas na antevisão à segunda mão dos oitavos de final da Liga dos Campeões diante do Bodo/Glimt, em conferência de imprensa realizada no Estádio de Alvalade, em Lisboa, nesta segunda-feira.

Eleições do Sporting

«Votação? Ainda não reúno os critérios certos para votar.»

Rui Borges com dificuldades nos jogos grandes

«São leituras ou opiniões. Não vivo de estatutos, vivo de trabalho. Estatuto e aparência não é para mim. Estou no Sporting por competência apresentada, graças a Deus. Vivo de trabalho. A ambição respondi-a com vários dados. Em termos ofensivos somos a melhor em Portugal e na Europa somos das melhores. Em casa somos fortíssimos e estamos nas melhores 16 equipas da Europa.»