Após o empate no Dragão, frente ao FC Porto (1-1), Rui Borges comentou a situação clínica de Luis Suárez, que jogou grande parte do jogo condicionado fisicamente:

Problemas físicos de Suárez

«Teve um desconforto muscular. Isso até condicionou mais a parte defensiva, para sermos em alguns momentos mais pressionantes.»

«O Luis (Suárez) não estava a 100 por cento, jogou a segunda parte com problemas físicos, mas quis continuar e ainda bem porque acabou por fazer o golo. Apesar disso tirou-nos alguma capacidade de pressão, mas soubemos ficar organizados.»

Ausências no plantel condicionaram gestão do jogo?

«São jogadores importantes, que dão mais soluções. Queremos ter sempre toda a gente, mas infelizmente não é possível. As exibições da equipa têm sido muito boas, aqui ou ali não tão intensas, porque nem sempre conseguimos fazer três ou quatro golos. Mas a ideia e o comportamento de cada um no coletivo está lá sempre. Obrigado aos nossos adeptos pelo que nos apoiaram ao longo do jogo. Eles acreditam muito, tal como nós, nas nossas vitórias.»

RELACIONADOS
Rui Borges e os golos a acabar os jogos: «Estrelinha? Só se for o meu avô»
Rui Borges: «Merecemos o empate, que acaba por ser pouco»
Borges: «Poderíamos ter sido mais intensos e falhámos na transição»