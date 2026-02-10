Após o empate no Dragão, frente ao FC Porto (1-1), Rui Borges comentou a situação clínica de Luis Suárez, que jogou grande parte do jogo condicionado fisicamente:

Problemas físicos de Suárez

«Teve um desconforto muscular. Isso até condicionou mais a parte defensiva, para sermos em alguns momentos mais pressionantes.»

«O Luis (Suárez) não estava a 100 por cento, jogou a segunda parte com problemas físicos, mas quis continuar e ainda bem porque acabou por fazer o golo. Apesar disso tirou-nos alguma capacidade de pressão, mas soubemos ficar organizados.»

Ausências no plantel condicionaram gestão do jogo?

«São jogadores importantes, que dão mais soluções. Queremos ter sempre toda a gente, mas infelizmente não é possível. As exibições da equipa têm sido muito boas, aqui ou ali não tão intensas, porque nem sempre conseguimos fazer três ou quatro golos. Mas a ideia e o comportamento de cada um no coletivo está lá sempre. Obrigado aos nossos adeptos pelo que nos apoiaram ao longo do jogo. Eles acreditam muito, tal como nós, nas nossas vitórias.»