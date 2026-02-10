Borges: «O Luis não estava a 100 por cento mas quis continuar e ainda bem»
FC Porto-Sporting, 1-1 (reportagem)
01:03
«O Luis Suárez não estava a cem por cento»
01:36
«Estivemos mais perto da baliza do Porto do que o Porto da nossa»
01:11
«A única aproximação com perigo do FC Porto é o golo»
00:39
«É um ponto na nossa caminhada, faltam treze jogos»
00:32
«Em relação à estrelinha, só se for o meu avô»
00:44
«Fomos melhores em tudo, o empate para mim é pouco»
00:29
«Os grandes jogadores jogam em qualquer lado»
01:25
«Ganhámos em Bilbau com o Trincão à esquerda»