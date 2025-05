Declarações de Rui Borges na conferência de imprensa após o triunfo na final da Taça de Portugal, contra o Benfica (3-1, a.p.):

[Objetivos da próxima época]

«No próximo ano é igual. É fazê-los acreditar. Agora é aproveitar para descansar. Estes quatro meses foram bravos mental e fisicamente. Vai ser uma época muito difícil também. Acima de tudo, este espírito de família é importante. Estes adeptos têm a mesma alma e confiança do que nós. Há alguns anos, éramos um clube mas os adeptos não acreditavam. Hoje não. Isso passa para os nossos jogadores. É um mérito global e de todos. Todos os que trabalham na Academia, todos.»

[Lage disse que Benfica foi superior]

«Vou responder da forma que respondeu o capitão do adversário [Otamendi] ontem. Mais jogos, menos faltas, menos paragens.»

[Como vê o seu crescimento?]

«Tudo em que estivemos inseridos, estivemos nas decisões. Principalmente finais. Só nos pode orgulhar, todo o nosso caminho e todo o nosso trajeto. O nosso trabalho tem respondido por nós. Nada me foi dado, nunca ganhei nada nos clubes onde passei. Olharam para mim como um líder competente. Temos boas ideias. Bons gajos. É muito importante ser boa pessoa, isso é que me orgulha quando me dizem que sou boa pessoa. Tenho uma educação muito boa, quero dar um beijinho aos meus pais.»