O treinador do Sporting, Rui Borges, fez a antevisão à receção ao Vitória, para o jogo da 32.ª jornada da Liga (segunda-feira, 20h15) em conferência de imprensa, ao final da manhã deste domingo. O técnico dos leões começou por deixar uma palavra de felicitações ao FC Porto pelo título nacional na Liga.

«Antes de mais, deixar aqui os parabéns ao FC Porto pela conquista do campeonato. É merecedor, porque acabaram por ser a equipa mais regular ao longo da época, por isso têm esse mérito de serem campeões nacionais.»

Se dá, tal como Varandas, apenas os parabéns aos jogadores do FC Porto:

«Os parabéns não vou individualizar, já o fiz de forma coletiva.»