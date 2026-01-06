Rui Borges, treinador do Sporting, lamentou na reação à derrota com o V. Guimarães (2-1) mais duas lesões sofridas pela sua equipa - Fotis Ioannidis e Eduardo Quaresma.

Lesões

«É algo que parece de estudo. Hoje, pela primeira vez, também o sinto mais. Acredito que a equipa também sinta isso, em algum momento. É impossível, por mais que a gente seja positivo e otimista. Custa de ter tanta gente de fora, tanta gente a estar lesionada com coisas que não controlamos. Não serve de desculpa, atenção, jamais servirá de desculpa. Num jogo onde poderíamos ter feito 2-0 novamente, não fizemos. E o adversário nos últimos minutos de descontos acaba por acreditar e serem felizes. É tão simples quanto isso.»

«Não é pela quantidade de lesões musculares. Hoje não houve nenhuma lesão muscular. São coisas que nós não controlámos. A minha maior tristeza hoje é sair daqui com menos dois jogadores outra vez para o próximo jogo. Isso é que me deixa triste.»

Pressão pelos resultados

«A pressão é diária, no Sporting é diária. Mesmo depois de não termos conseguido o objetivo que era estar no final, é a pressão diária para tudo. Não tem a ver com a pressão dos resultados, tem a ver com a pressão de ser melhor e de ganhar. E é isso que nós queremos.»