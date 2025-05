Declarações de Rui Borges na conferência de imprensa após o triunfo na final da Taça de Portugal, contra o Benfica (3-1, a.p.):

[Bruno Lage queixou-se da arbitragem]

«Isso do queixar é subjetivo, faz parte. Não vou entrar por esses caminhos. 3-1 o resultado fala por si, é justíssimo.»

[Exibição de Viktor Gyökeres]

«Ele não vai aparecer em todos os momentos bem. Pedi-lhe ao intervalo para ser mais paciente para ter menos ações, mas melhores. Acabou por resolver o empate. As poucas ações que tiver, vai fazer a diferença. Merece todo o reconhecimento da equipa. O Sporting ganhou com ajuda do Viktor, do Trincão, do Pote, do David Moreira, que entrou muito bem. Dez minutos fantásticos do miúdo. Merece por todo o trabalho que fez connosco.»

[Abordagem tática]

«A linha defensiva esteve muito bem. Estávamos a ficar muito baixos na primeira parte e então a linha tinha de ser mais proativa a encurtar o espaço com a linha média. Em alguns momentos não fomos melhores nos duelos por falta de competitividade, deixámos o Carreras conduzir em espaço interior.»

[Maturidade de Trincão]

«Trincão é um grande jogador, fico feliz por ele bater os números. Antes do jogo disse-lhe para ele decidir a partida. Ele merece por tudo o que deu à equipa. Ele nunca vergou, nunca disse: ‘Mister estou cansado, não posso'. Partiu a mão e jogou. Nunca desacreditou e esteve sempre ligado. Não acho que sentisse dificuldade com o Carreras. Tecnicamente é um jogador acima da média, por isso jogou no Barcelona. Agora consegue aliar a parte de exigência.»