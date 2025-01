Declarações de Rui Borges, treinador do Sporting, em conferência de imprensa posterior ao Sporting-Bolonha (1-1) desta quarta-feira:

[Sensação depois do jogo]

«A Champions é talvez o objetivo máximo na carreira de um treinador, em termos de competições. É a felicidade de cumprir um objetivo. Agora é focar no campeonato. Um jogo difícil, sabíamos que ia ser assim, bem jogado ou não. Muito de duelos e de capacidade física. O adversário marca muito homem a homem e temos de ter a capacidade técnica de sair no um para um de costas muitas vezes. Isso tivemos, faltou-nos mais na primeira parte do que na segunda. A estratégia também foi ter o Simões e o Quenda na segunda parte, jogadores mais dinâmicos na profundidade. Era importante ter isso na segunda parte, independentemente do resultado. Na segunda parte faltou-nos mobilidade, insistir em alguns espaços, fazer uma combinação e atacar o espaço na profundidade. Nisso fomos muito pouco proativos nesse sentido e falamos sobre isso ao intervalo. Faltava empurrar o Bolonha mais para trás. Eles estavam a pressionar bem de frente e tínhamos que os pôr a correr para trás. Acabámos por igualar isso ao longo do jogo.»

[Elogios a João Simões]

«Simões é um puto com uma maturidade acima da média e com um futuro risonho. Tem uma paixão que é preciso ter no coletivo. Às vezes falamos do Pote e do Nuno Santos como 'ranhosos', eu dizia isso também quando jogava contra eles [risos]. Mas são precisos esses jogadores para passar o nervo, essa paixão. O Simões também tem isso, ligado àquilo que é o Sporting. Muito comunicativo, muito atento e sempre pronto para ajudar.»