O treinador do Sporting, Rui Borges, revelou esta terça-feira que há mais três jogadores em dúvida para a receção ao Tondela, jogo em atraso da 26.ª jornada da Liga (quarta-feira, 20h15) e falou do caso específico de Daniel Bragança, que já jogou condicionado contra FC Porto e AVS:

Como está Nuno Santos e se há mais lesionados:

«Em dúvida estão o Vagiannidis, o Ousmane [Diomande] e o Dani [Bragança], que também já estava com o AVS. São mais três em dúvida. Estão com algumas queixas, o Dani nas Aves já estava.»

«Em relação ao Nuno, optámos por não ser convocado [para o AVS], mas está bem e vai estar nesta convocatória.»

Como se pede a um jogador não lesionado para fazer o esforço, sabendo que pode ter o risco de lesão. E, se no mercado de inverno, reforçou a equipa nas posições que queria:

«Nós tínhamos o plantel equilibrado inicialmente em todas as posições, por isso acho que não era muito pelo mercado de janeiro, sabíamos que podíamos perder o Alisson em janeiro. Acrescentámos dois [Luís Guilherme e Faye] em vez de um, mas sempre disse até que numa perspetiva mais de futuro. O Matheus Reis, eu expliquei que foi muito próprio, merecia esse reconhecimento e foi uma tomada de decisão que ele quis também, teve esse à-vontade por tudo o que deu e conquistou no Sporting. De resto… o Luís Guilherme lesionou-se sozinho no treino, há coisas que não controlamos, fomos tendo paragens mais longas que ninguém esperava e que não queremos. Eu sou muito de diálogo e eles sabem, alguns, o peso que têm na equipa, na dinâmica e no grupo e sabem que em alguns momentos correm esses riscos. Mas a equipa precisa deles.»

«Eu dou um exemplo e até é para enaltecer o que é o Daniel Bragança. No Dragão ele nem devia estar em jogo, mas um treinador, só a sentir o sentimento dele de “quero estar com a equipa, preciso de estar, porque é um jogo importante e quero estar lá, seja dez, 15, 20 minutos…”. E entrou condicionado e entrou bem e entrou condicionado com o AVS e continua condicionado para amanhã. Mas no jogo do Dragão, o sentimento dele para mim… ganhou-me em cinco segundos. E ele sabe do risco e eu não quero perdê-lo para o resto da época, se se lesiona não joga mais. E ele até já perdeu bastante tempo depois de uma lesão gravíssima. Mas o sentimento dele de querer ajudar está acima e isso ganha logo um treinador. Para mim, ganha. Na dúvida, entrou e ajudou a equipa. Há diálogo, sinceridade e honestidade. Se dá, dá, se não dá, não dá. O melhor médico deles, são eles próprios. Alguns já tiveram lesões e há sinais que eles sentem, o que o corpo está a pedir. Eles sabem, querem estar com a equipa e de que forma ajudar.»

Se há alguma boa notícia entre os indisponíveis

«O Iván Fresneda está de fora e o Fotis Ioannidis também. O Inácio e o Morten também estão fora. O Morten, eu já disse que dificilmente joga e o Inácio ainda está com bastantes queixas.»