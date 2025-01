Rui Borges fez a antevisão ao duelo entre Sporting e Vitória de Guimarães, em conferência de imprensa realizada no Estádio de Alvalade nesta quinta-feira.

Mesmo que o foco tenha sido o próximo jogo, os jornalistas não resistiram em perguntar a Borges sobre a estreia vitoriosa no dérbi de Lisboa, contra o Benfica (1-0). Borges garante ter dormido bem.

«Os adeptos estiveram connosco do início ao fim, foi extraordinário sentir esse calor humano, esse carinho. Acima de tudo, essa atitude jamais esquecerei. Foi o primeiro [jogo], como é lógico. De resto, dormi bem, não acordei durante a noite porque estava tranquilo. Os jogadores fizeram o que foi pedido, mas no dia seguinte pensava só no Vitória», afirmou.

Questionado se tinha havido 'festa rija' em Vilarinho das Azenhas, Borges aproveitou para elucidar os jornalistas: «Eu não sou daí, sou mesmo da cidade de Mirandela».

«Acima de tudo, o carinho das pessoas no dia de folga em que fui a casa foi agradável. Toda uma cidade que demonstrou carinho independemente da cor clubística. Foi difícil em alguns momentos. Mas faz parte saber conviver com isso. Uma cidade pequena que valorizou o meu caminho até aqui», acrescentou.

«Foi um Sporting à Rui Borges. Competitivo, intenso, em alguns momentos melhores... No futuro quando estiverem mais identificados vão falhar algumas coisas. Acima de tudo, tem de estar lá a parte competitiva. O futebol cada vez mais está competitivo e intenso. Se não tivermos isso, não chega a inspiração. A grande dificuldade é manter essa consistência. Acredito que a qualidade de jogo seja maior no futuro. Seremos um grande Sporting», garantiu, por fim.