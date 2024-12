Rui Borges negou ter jantado com Hugo Viana em Famalicão e revelou quando soube pela primeira vez do interesse do Sporting.

O novo técnico dos leões assumiu que um eventual jantar com o diretor desportivo seria incorreto face ao Vitória de Guimarães e brincou com o rumor.

«Em relação ao jantar, ainda bem que pergunta. Até brinquei com o Hugo [Viana] quando nos vimos pela primeira vez e disse-lhe “o bacalhau que jantámos estava bom”. Era uma falta de respeito minha para com o Vitória. Esse jantar jamais existiu. A primeira vez que soube do interesse foi mesmo no dia do jogo do Vitória, através do meu representante. Foi muito rápido e intenso. Não posso dizer mais nada porque foi isso que aconteceu. Ri-me um bocadinho com isso do jantar, ainda para mais em Famalicão, que é a 15 minutos de Guimarães. As pessoas não têm noção do que dizem, mas ainda bem que perguntou», disse Rui Borges, na conferência de imprensa de apresentação como novo treinador do Sporting.

O Sporting desembolsou 4,1 milhões de euros pelo técnico, que fica com contrato até 2026 (com opção por mais um ano).