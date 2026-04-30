Esta reta final de temporada não está a ser a mais desejada em Estádio de Alvalade, isso é certo. O Sporting perdeu oficialmente as chances de ser tricampeão, foi eliminado da Champions (após uma campanha histórica) e está numa série de cinco jogos sem vencer.

Tudo começou com o empate a zeros em Londres, diante do Arsenal, que ditou a eliminação da Champions nos quartos de final, a 15 de abril. No fim de semana seguinte, derrota com o Benfica em casa, para o campeonato (2-1). Depois, uma série de três empates - FC Porto (0-0), AVS (1-1) e Tondela (2-2). O último deles de cariz recambolesco.

A última vez que tal série de jogos sem vencer em todas as competições (cinco) e para o campeonato (três) foi com Rui Borges, em 2024/25. E com contornos semelhantes. Iniciou-se a sete de fevereiro, com um empate com o FC Porto (1-1). Depois, derrota com o Borussia Dortmund (3-0) e outros três empates com Arouca (2-2), Dortmund (0-0) e... AVS (2-2).

É uma espécie de 'déjà vu' para o técnico que se prepara para renovar com o Sporting. Porém, em 2024/25, Rui Borges conseguiu reagir na reta final com uma série de 15 jogos sem perder, arrecadando Taça de Portugal (que pode repetir este ano) e bicampeonato.

Três jogos sem vencer em Alvalade? Só com Keizer e Leonel Pontes

Outro registo atingido pelo Sporting diante do Tondela é menos animador. Com aqueles dois golos de canto marcados para lá dos 90 minutos, os leões sofreram o terceiro jogo sem vencer no Estádio José Alvalade para todas as competições.

Aqui, é preciso recuar à verdadeira época 'horribilis' de 2019/20 para encontrar paralelo. Sim, aquela temporada em que o Sporting acabou em quarto lugar e teve quatro treinadores, iniciando a era dourada de Ruben Amorim.

Naquele início de temporada para esquecer, já depois de uma derrota com o Benfica por 5-0 na Supertaça, o Sporting perdeu em casa consecutivamente com Rio Ave (3-2), Famalicão (2-1) e novamente Rio Ave (2-1), desta vez para a Taça da Liga.

Pelo meio, ainda houve um empate com Boavista e uma derrota com o PSV, para a Liga Europa. Foi uma série negativa que custou o emprego a Marcel Keizer e deixou Leonel Pontes, então treinador da equipa sub-23, a orientar a equipa interinamente durante quatro jogos, até à entrada de Jorge Silas.

Os leões têm mais quatro chances para inverter o rumo dos acontecimentos esta temporada - a primeira acontece com o V. Guimarães, na segunda-feira, na 32.ª jornada da Liga, em Lisboa. Seguem-se Rio Ave e Gil Vicente antes da final da Taça de Portugal, no Jamor, contra o surpreendente Torreense.