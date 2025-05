Rui Borges, treinador do Sporting, em declarações aos jornalistas após a conquista do bicampeonato:

[Para a época ser perfeita, terá de conseguir a dobradinha?]

«Para já, é desfrutar do bicampeonato. O caminho foi longo e difícil em alguns momentos. Depois da folga pensamos na Taça e eles merecem respirar. Havia muita malta cansada hoje. Cinco minutos antes do golo, ouvi alguém dizer na bancada: ‘Tira o Pote!’. Azar do caraças, que ele fez o golo. O Pote é isto, é diferenciado. Eu disse-lhe que ele ia resolver o jogo e que hoje era o jogo dele. Disse que ele ia ser importante no campeonato e foi. À maneira dele. Taticamente é um jogador impressionante. Pode não estar com confiança e claramente que não está com a confiança e o ritmo que deseja e que nós queríamos, mas em termos táticos corre por ele e pelos outros.»