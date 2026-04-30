No início do ano, muito se falou da «estrelinha» de Rui Borges nos descontos. O Sporting vinha de uma série de vitórias importantes para além dos 90 minutos, não só no campeonato, como na Champions.

Rui Borges conseguiu vitórias sobre PSG, Athletic, Arouca e Nacional já no tempo extra, arrancando ainda um ponto no Estádio do Dragão com um golo de Luis Suárez aos 90+9m, na recarga de uma grande penalidade.

Após esse duelo do dia nove de fevereiro, o Sporting tinha um saldo de cinco pontos conquistados nos descontos só no campeonato, muito à frente dos rivais, que tinham sido penalizados. Até então, apenas o Sp. Braga tinha feito estragos aos leões no tempo extra.

Mas isso mudou. Nesta reta final do campeonato, esse saldo positivo tornou-se nulo. É como se a estrelinha (que Rui Borges associou ao seu falecido avô) deixasse de brilhar.

Sp. Braga, Tondela e Benfica tiraram cinco pontos aos leões na segunda volta

Na 25.ª, 26.ª e 30ª jornadas, o Sporting perdeu cinco pontos nos descontos. O mesmo Sp. Braga que tinha arrancado um empate na primeira volta com um golo de Rodrigo Zalazar voltou a repetir a façanha, a sete de março (com o mesmo carrasco).

Na 26.ª, adiada para esta quarta-feira, os leões deixaram-se empatar nos descontos ante o Tondela com dois golos de canto, consentidos quase consecutivamente, aos 90+1m e 90+3m. Já são quatro pontos perdidos.

Por fim, no embate com o Benfica de José Mourinho, na 30.ª jornada, o Sporting estava empatado à passagem do minuto 90 (1-1), mas um golo de Rafa Silva aos 90+3m deitou tudo a perder para Rui Borges e companhia. Cinco pontos que fugiram.

Como a física nos ensina, todas as estrelas têm um ciclo de vida, com um destino que pode variar tendo em conta a sua massa – quando o hidrogénio acaba, podem transformar-se em anã brancas (no caso do Sol), gigantes vermelhas ou explodir numa supernova. Em Alvalade, o brilho é cada vez mais fosco.

Os pontos ganhos e perdidos pelo Sporting para lá dos 90m:

8.ª Jornada: Sporting-Sp. Braga (1-1): -2

Luis Suárez (18m); Rodrigo Zalazar (90+7m).

11.ª jornada: Santa Clara-Sporting (1-2): +2

Vinícius Lopes (5m); Pedro Gonçalves (32m), Morten Hjulmand (90+4m)

19.ª jornada: Arouca-Sporting (1-2): +2

Luis Suárez (35m, 90+6m); Barbero (48m)

20.ª jornada: Sporting-Nacional (2-1): +2

Pedro Gonçalves (73m), Luis Suárez (90+6m); Alan Nuñez (76m)

21.ª Jornada: FC Porto-Sporting (1-1): +1

Seko Fofana (76m); Luis Suárez (90+9m)

25.ª Jornada: Sp. Braga-Sporting (2-2): -2

Ricardo Horta (34m), Rodrigo Zalazar (90+6m); Gonçalo Inácio (22m), Luis Suárez (45+2m).

26.ª Jornada: Sporting-Tondela (2-2): -2

Luis Suárez (62m), João Silva (p.b., 79m); Salvador Blopa (p.b. 90+1m), Cícero (90+3m)