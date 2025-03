Rui Borges, treinador do Sporting, em declarações aos jornalistas após o jogo com o Estrela da Amadora na Reboleira:

[Sobre Zeno Debast]

«Olho para o Zeno, que tinha dificuldades em duelos e bolas aéreas e agora vejo-o. Vejo o Zeno cada vez mais competitivo desde que está a jogar a médio e não vai deixar de jogar a central, mas até na posição de central ele vai acrescentar coisas que não tinha por isso. Está muito mais competitivo e entregue a duelos aéreos, até na posição de origem.»

[Mais sobre Debast. Na primeira parte foi ao banco de suplentes perguntar a um adjunto qual era o pé mais forte de Pantalon. Esse nível de detalhe é importante?]

«Isso é muito importante e demonstra bem o porquê de ele com 20 anos ser titular no Sporting, na sua seleção e ser considerado um dos melhores jovens do mundo. É isso que define os grandes jogadores. Ele tem crescido imenso no meio-campo, até para jogar na sua posição de origem.

É um miúdo focadíssimo em todos os pormenores, faz muitas perguntas e quer estar completamente ligado a tudo no jogo. (…) Tem feito grandes jogos, melhorado de jogo para jogo. Está muito mais dinâmico a jogar no meio, começa a sentir-se bem ali e gosta de jogar ali.»