Rui Borges, treinador do Sporting, em declarações na conferência de imprensa de antevisão ao jogo com o FC Porto, da segunda mão das meias-finais da Taça de Portugal. O técnico leonino comentou a possibilidade de esta ser uma semana trágica para o Sporting.

De quem é a culpa se perder tudo?

«Não vou em “ses”. Estamos focados naquilo em que ainda estamos a competir. Ainda não há campeão. Na Taça estamos a lutar por uma possível passagem à final e estamos focados nisso. Não sou de “ses”, sou de trabalho. Sabemos muito bem como tem sido o nosso trabalho, de todos, de toda a estrutura Sporting, que está bem ciente do caminho. Estamos na disputa de todos os troféus e esse é o primeiro objetivo de dignificar um grande clube, é estar na luta até ao final em todas as competições.»

Pode ser uma semana para esquecer, depois de já ter perdido Champions e poder ficar fora da Taça

«É uma semana de uma equipa grande. Ainda bem que perdemos a Liga dos Campeões, é sinal que olham para nós com uma grandeza enorme. É muito bom, valoriza o nosso trabalho. É muito bom ouvir a pergunta dessa forma. É bom sentir que perdemos a Liga dos Campeões. É sinal de que a podíamos ter ganho. Estamos na disputa de tudo, que é o primeiro grande objetivo de um grande clube. Temos dignificado da melhor forma o Sporting, os jogadores têm feito uma época fabulosa. No campeonato, ficámos mais longe, mas ainda não há campeão. O primeiro classificado tem feito uma grande época, melhor do que a nossa, infelizmente. É olhar para o futuro, para o próximo jogo, que define a passagem à final da Taça de Portugal e pode definir a presença na Supertaça. É a possível presença em dois troféus. A equipa está super motivada e tranquila, porque sabe o que tem a fazer.»