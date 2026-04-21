Rui Borges espera um «FC Porto à sua imagem» na segunda mão das meias-finais da Taça de Portugal, que se joga na quarta-feira (20h45), no Dragão, onde o Sporting espera ser bem recebido, depois das polémicas recentes envolvendo os dois clubes:

Análise ao adversário

«Espero um jogo muito competitivo, com um FC Porto à sua imagem. Uma equipa bastante intensa no primeiro momento de pressão, principalmente em sua casa. É uma eliminatória jogada a duas mãos, estão a perder e é natural que intensifiquem esse momento de pressão. Mas é também uma equipa que se organiza num bloco médio/baixo muito competitivo quando percebe que não consegue pressionar. Não vai fugir muito à imagem do FC Porto, uma equipa muito forte em termos físicos. Seja pelo chão ou pelo ar, é uma equipa fortíssima nos duelos. Isso vai tornar o jogo muito competitivo. O Sporting também se vai apresentar à sua imagem. Vão ser duas equipas que vão querer ganhar e estar na final da Taça.»

Incidentes nas últimas visitas do Sporting ao Dragão

«Isso tem de perguntar ao adversário. O que sei é que o FC Porto tem sido sempre muito bem recebido em Alvalade. Assim esperamos ser recebidos também.»

Equipa está afetada pelo final do jogo com o Benfica?

«Às vezes, mais do que o cansaço físico, é o acumular do cansaço mental. No momento, sente-se bastante. Os adeptos claro que o sentem, mas não mais do que nós. Mas temos de ser equilibrados. Se há alguns meses me perguntavam pelos jogos a ganhar aos 90 ou aos 92, agora perdi dois jogos importantes aos 94. É o futebol e nós temos de saber lidar com isso da melhor forma. A equipa deu tudo, tanto no jogo com o Arsenal em casa como com o Benfica, em que, de repente, estávamos a ganhar 2-1 e, depois, já estávamos a perder 2-1. São as emoções do jogo. Sou muito frio nesse sentido e tento passar isso para os jogadores, para os fazer perceber a importância do próximo jogo, que nos pode colocar em duas finais (Taça de Portugal e Supertaça).»