Rui Borges, treinador do Sporting, em declarações aos jornalistas após o jogo com o Sp. Braga no Estádio José Alvalade:

«Foi um resultado que não queríamos, não estávamos à espera e fizemos em alguns momentos por mudar para 2-0, não conseguimos e fomos penalizados.

O golo do Sp. Braga surge num momento em que o jogo está completamente controlado. Dos 15 minutos [da segunda parte] até ao 80m tivemos três ou quatro situações para finalizar da melhor forma e aumentar para 2-0, mas não o fizemos e acabámos por ser penalizados num lance já a acabar. E depois o tempo ficou curto.»

[Mais sobre o jogo]

«Nos primeiros 30 minutos fomos claramente superiores. A equipa estava ligada a 100 por cento em termos de intensidade e qualidade de jogo. (…) Quando começámos a sentir algumas dificuldades em termos físicos para continuarmos a ser pressionantes, deixámos o Sp. Braga crescer um bocadinho mais com bola nos últimos 15 minutos [da primeira parte].

Taticamente, a equipa esteve bem. Não senti grandes dificuldades. A diferença às vezes tem a ver com ter ou não Morita ou Pote. São jogadores que dão clareza com bola, gerem tempos e momentos de jogo e não os temos. Às vezes não há grandes coisas a fazer. Refrescámos como Edu [Felicíssimo], um miúdo que está em crescimento e o Zeno também não é um jogador com capacidade de perceber timings de jogo, acelerar e quebrar. Em termos táticos às vezes é difícil não ter esses médios tão claros com bola. Não é o mister que prende os médios, são as características deles que os prendem em certos momentos do jogo porque não têm essas características. Não há milagres.»

[Sobre o cansaço da equipa]

«Não me justifiquei com o cansaço da equipa. Disse que senti alguns jogadores e isso é normal. Houve três ou quatro jogadores que estavam mais quebrados em termos físicos. Mas isso não serve como desculpa para o que foi o resultado. Caímos no fim da primeira parte e no início da segunda acho que nem foi muito por isso. Reentrámos mal, desconfiámos um bocadinho e depois voltámos a crescer. Mas o cansaço faz parte e temos de saber lidar com ele. Fomos muito intensos nos primeiros 25 minutos. (…) Se somos pressionantes é porque somos pressionantes, se estamos com um bloco baixo é porque o Sporting joga com um bloco baixo. Meus amigos: ninguém consegue ser pressionante durante 90 minutos.»