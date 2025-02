A conferência de imprensa de Rui Borges, treinador do Sporting, em antevisão ao próximo jogo, com o Farense, foi mais uma vez dominada pelo boletim clínico da equipa. Os jornalistas questionaram Borges sobre a situação de vários jogadores.

Começando pelas boas notícias para os sportinguistas, Rui Borges afirmou que Zeno Debast é «possivelmente uma solução para este jogo», pois a lesão sofrida diante do Bolonha «não foi nada de grave», e que Eduardo Quaresma está «recuperado e trabalha com a equipa».

Por outro lado, Viktor Gyökeres e Hidemasa Morita estão «em dúvida». «São dois jogadores que depende do dia a dia. Vamos perceber se vale a pena correr o risco ou não. Nunca vamos estar felizes, porque se o Viktor joga, é porque não tinha de jogar, se não joga, é porque não joga... São jogadores que estão com fadiga. Quenda também. Temos de tentar gerir. Há uns mais fáceis, outros nem tanto. Temos de tomar decisões mais em cima do jogo», começou por dizer.

«Cada um tem a sua genética. Isto não é uma ciência. Há coisas que controlamos, outras não. Aqui não se procuram culpados. É focar na solução e não no problema. Não vamos procurar bodes expiatórios», garante Borges, em relação ao departamento médico.

«Viktor Gyökeres deve ficar frustradíssimo [por não jogar]. É um competidor de nascença, mesmo quando não faz golos fica fervoroso. Ele é muito preocupado com a equipa. Pote está há muito tempo parado e fica difícil lidar com a frustração de não poder ajudar», garantiu.

Em relação a Pote, que até tinha regresso previsto para janeiro, Rui Borges enfatiza mais uma vez que os jogadores «não são máquinas».

«Eu vejo-o focado na recuperação. Há coisas que não controlamos. Os jogadores não são máquinas, não metemos um euro e sai uma Coca-Cola. É muito o dia-a-dia. Uns recuperam mais rápido do que outros. Está a ser bem tratado para voltar a 100%. Não há prazo, não vale a pena. Olhamos para eles e estão tristes porque querem ajudar», rematou.