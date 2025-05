Morten Hjulmand foi tema durante a semana, porque está em risco de falhar o dérbi do título na próxima semana, se vir um amarelo. Ora por isso há a dúvida se Rui Borges o vai colocar em campo este domingo frente ao Gil Vicente, correndo o risco de perder o capitão para o jogo no Estádio da Luz.

«O Hjulmand e o Matheus Reis estão convocados. São dois jogadores que estão à bica, mas estão disponíveis e depois logo se vê. Não vou estar a dizer se Hjulmand vai ser titular ou não, nunca o fiz e não o vou fazer agora. O que posso dizer é que os dois estão convocados e estão disponíveis», referiu o treinador.

«Os jogadores do Sporting estão bem conscientes do que têm de fazer, sabem dos constrangimentos que vivem com os cartões amarelos e vermelhos. O que tenho a certeza é que vamos entrar com onze em campo e temos de ser muito competentes para garantir a vitória.»