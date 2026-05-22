Rui Borges disse não estar surpreso com as notícias de que Morten Hjulmand é um dos alvos alegadamente identificados por José Mourinho para reforçar o meio-campo do Real Madrid na próxima época.

«Encaro [a notícia] com naturalidade, até pelo grande jogador que é e pelas grandes épocas que tem feito no Sporting. É um jogador que faz muitos jogos por ano e a sua qualidade está à vista de toda a gente. Não me surpreende nada que seja o Real Madrid ou outra grande equipa a nível mundial. Falar-se do Morten ou de outros jogadores é sinal de que o trabalho foi minimamente bem feito. Toda a gente saiu valorizada, independentemente de não termos conseguido ser tricampeões. Mas saímos todos valorizados pela qualidade individual e coletiva da equipa», afirmou o treinador do Sporting em declarações à Sport TV.

No Sporting desde o verão de 2023, Hjulmand, capitão desde a época passada, tem sido apontado à porta de saída de Alvalade. Em declarações em setembro do ano passado, Frederico Varandas, presidente dos leões, assumiu que o médio dinamarquês ficaria no clube até ao final da época.