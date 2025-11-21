Rui Borges, treinador do Sporting, em conferência de imprensa de antevisão à receção ao Marinhense deste sábado [18h00], a contar para a quarta eliminatória na Taça de Portugal.

Não pensa no mercado de janeiro

«Não penso mesmo no mercado de janeiro. Penso sim naquilo que são os jogos que vou ter. Vamos ter aqui um mês com bastantes jogos. Vamos ter jogos importantes na Champions que podem definir a continuidade ou não na prova em si. No campeonato, temos que ser primeiros e temos de ganhar e controlar os nossos jogos. Por isso estou muito focado nisso. Não estou com ‘tangas’ nem para não falar no mercado. No momento exato vamos falar sobre isso e falar com toda a tranquilidade e honestidade. O Sporting tem uma estrutura muito grande e estou super tranquilo que estaremos, dentro dos departamentos, com toda certeza preparados para aquilo que será o mercado de janeiro, seja o de início de época.»

Interesse em Morita é «natural»

«Interesse do Besiktas no Morita? É natural, é um grande jogador. Está em final de contrato e é natural que possam falar dele para muitos sítios. É algo que o jogador tem de viver e tem que saber lidar com isso. A mim não me mexe em nada. Olho sim para ele diariamente, que tem melhorado o crescimento e a forma física. Vejo-o muito feliz e no seu dia-a-dia. Pessoalmente é um jogador que aprecio muito desde o primeiro dia em que cheguei aqui. Acho que vai ajudar-nos imenso até ao final da época. É isso que eu espero e conto. Acredito que fará um resto de época muito bom.»