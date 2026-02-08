Rui Borges, treinador do Sporting, projetou o clássico do Dragão, frente ao FC Porto, deixando duas certezas.

Ioannidis e Debast podem ser convocados?

«Não, esses dois jogadores estão fora, não vão a jogo.»

Se comprava o empate no Dragão

«Não, o meu pensamento é apenas ganhar. O nosso pensamento é apenas e só ganhar. Somos bicampeões, queremos ser tricampeões, sabemos que vamos defrontar um grande adversário, mas queremos sempre ganhar.»