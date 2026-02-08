Sporting
Há 32 min
Ioannidis e Debast fora do clássico do Dragão, anuncia Rui Borges
Treinador trouxe duas más notícias, que se juntam a outras: Blopa e Geovany Quenda
Rui Borges, treinador do Sporting, projetou o clássico do Dragão, frente ao FC Porto, deixando duas certezas.
Ioannidis e Debast podem ser convocados?
«Não, esses dois jogadores estão fora, não vão a jogo.»
Se comprava o empate no Dragão
«Não, o meu pensamento é apenas ganhar. O nosso pensamento é apenas e só ganhar. Somos bicampeões, queremos ser tricampeões, sabemos que vamos defrontar um grande adversário, mas queremos sempre ganhar.»
TAGS: Sporting Rui Borges Liga FC Porto Classico
