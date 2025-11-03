Na véspera da visita ao terreno da Juventus, em jogo referente à quarta jornada da fase liga da Liga dos Campeões, Rui Borges falou sobre a «lesão» de Suárez, a possibilidade de Ioannidis começar de início e afastou qualquer «sede de vingança» pela eliminação na Liga Europa 2022/23:

Luis Suárez apareceu com uma proteção no treino. Agora, Fotis Ioannidis falou na conferência de imprensa. Isto significa que será titular contra a Juventus?

«Às vezes brinco com isto: na semana passada estava a brincar com o Quenda, porque quem vem à conferência normalmente nunca joga no dia seguinte. Não sou eu que escolho, é a parte da comunicação. Eu estou feliz por poder contar com os dois. O Luis (Suárez) estava com uma proteção apenas e só por prevenção. Independentemente de qual jogar, sei que dará boa resposta. Até poderão jogar os dois.»

Pode revelar o onze titular para a partida em Turim?

«Por norma tenho sempre dúvidas até ao lanche e a equipa técnica não me deixa mentir. Eles (jogadores) só sabem uma hora e meia antes do jogo, porque todos têm de estar preparados para jogar. Todos têm de ter ligações entre eles e é por isso que não gosto de dizer o onze antecipadamente.»

Os jogadores querem vingar a eliminação nos quartos de final da Liga Europa em 2022/23?

«Penso que não se trata de vingança. Podemos ser motivados pelo facto de nunca termos vencido em Itália. Mas temos de estar cientes que vamos defrontar uma grande equipa, que trocou de treinador, e está com um grande treinador, a jogar em sua casa e onde ainda não perderam. Isso demonstra bem as dificuldades que vamos ter amanhã. Vingança?? Não, mas vamos mostrar o que temos sido e ganhar! Somos Sporting, independentemente da grandeza do adversário, nós também temos a nossa. Vamos respeitar quem está do outro lado, mas também esperamos que respeitem a nossa grandeza».