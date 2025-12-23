Rui Borges, treinador do Sporting, na flash interview à Sport TV, após a vitória na visita ao Vitória de Guimarães (4-1), na 15.ª jornada da Liga:

Vitória competente do Sporting

«É uma grande vitória. Uma primeira parte com muita qualidade, bem a travar contra-ataques do adversário, que sabíamos que iria jogar com uma referência na frente, com bom jogo aéreo, bolas longas à procura de desvios e as coberturas eram importantes. Depois, com bola tivemos muita qualidade. O segundo golo é extraordinário. É uma jogada coletiva extraordinária. Mostra bem a qualidade de jogo que tivemos na primeira parte. Chegámos ao intervalo a vencer justamente. O Vitória na segunda parte, em sua casa e com os seus adeptos – eu disse isso ontem na antevisão, já aconteceu na época passada –, com uma infelicidade, nossa entra no jogo. O ambiente empurra a equipa, mas fomos controlando. O Vitória procurou muitos cruzamentos, o Telmo [Arcanjo] entrou muito bem para a ala direita, com cruzamentos fechados, mas fizemos um trabalho extraordinário a ganhar muitos duelos. Fizemos o 3-1 com infelicidade do adversário, mas o resultado era justo. E o 4-1 é um resultado que não sofre contestação.»

Equipa deu resposta mesmo com alterações

«Não tinha dúvidas isso. Li ou ouvi que era um Sporting diminuído. O Sporting diminuído foi bicampeão na época passada. Este ano e hoje tornou a dar uma grande resposta às ausências pelo carácter deste grupo. Não há palavras para descrever. Não me cansarei de elogiar o grupo, é fora do normal. É extraordinário... a alegria, paixão e amizade deles, querem ganhar sempre mais. Deram uma demonstração de carácter e de qualidade de grupo.»

Momento de infelicidade de Rui Silva

«Os colegas sabem que todos vão falhar e, quando falharem, o treinador vai assumir o erro de qualquer um. Que se divirtam com a responsabilidade do jogo. Não me admira nada a amizade demonstrada para com o Rui. O Rui já nos deu muito e vai continuar a dar muito. Não é por uma infelicidade que deixa de ser o jogador importante que é para o grupo.»

Rivais não perdem pontos

«O Sporting tem de se agarrar a si próprio. Temos de fazer a nossa parte, não adianta olhar para os outros. Os outros também têm mérito no que fazem. Compete-nos concentrar no que controlámos, que são os nossos jogos. Não olhamos para as outras equipas, olhamos para a nossa casa.»

«Dedico a vitória ao Ivan [Fresneda], porque faleceu um familiar. Ele quis ficar e ajudar a equipa, porque disse que precisava de estar aqui. Fez um grande jogo e é uma vitória dedicada a eles.»