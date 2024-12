Rui Borges não abdicou de trazer para Alvalade quatro dos treinadores-adjuntos com quem trabalhava em Guimarães, mas vai também contar com outros quatro nomes que já integravam a equipa técnica de João Pereira.

Além de Luís Neto, que era adjunto no Sporting depois de terminar a carreira, também o treinador de guarda-redes Tiago Ferreira e os preparadores físicos Pedro Cardoso e Gonçalo Álvaro continuam no staff leonino.

A estes, juntam-se Tiago Aguiar (treinador-adjunto), Ricardo Chaves (treinador-adjunto), Fernando Alves (preparador físico) e José Meireles (analista), que já acompanhavam Rui Borges.

De resto, a equipa técnica do novo treinador esteve na fila da frente do Auditório Artur Agostinho, no Estádio José Alvalade, a assistir à apresentação.