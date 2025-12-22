Rui Borges não pediu nenhum presente de Natal antecipado a Frederico Varandas, até porque o mais importante para o treinador do Sporting será manter o atual plantel. O técnico dos leões, na conferência de imprensa de antevisão ao jogo com o Vitória de Guimarães (terça-feira, 20h45), confessou que o Sporting não deverá deixar sair ninguém no mercado de janeiro.

Presente de Natal que espera de Varandas

«O único presente que quero é dos meus jogadores, a vitória no jogo de amanhã [terça-feira]. Estamos atentos e vamos estar atentos ao mercado naquilo que for possível para o clube. Não estamos ainda nessa parte, nem estou preocupado com isso. Vamos ter tempo, dentro as nossas possibilidades e do que achemos que é importante ajustar.»

Sobre se teme perder algum jogador

«Acredito e espero bem – porque é um trabalho que temos feito e pelo que temos falado – que não vai sair ninguém. Só por aí já me deixa, enquanto treinador, feliz, porque mantém a coesão, alegria, energia e qualidade do grupo. É importante não perder ninguém e penso que isso não acontecerá. Estou tranquilo.»