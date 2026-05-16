Declarações do treinador do Sporting, Rui Borges, à SportTV, após a vitória por 2-0 ante o Gil Vicente, em jogo da 34.ª e última jornada da Liga portuguesa:

Objetivo cumprido

«Sim, uma grande primeira parte da nossa parte, controlámos o jogo, proativos com e sem bola. Nunca deixámos o Gil pressionar-nos, conseguimos sempre homem livre e estar em meio-campo ofensivo, tranquilos e fortes na reação à perda. Na segunda parte, o Gil entrou mais intenso, tem uma aproximação de perigo à nossa baliza e, depois, conseguimos acalmar o jogo e gerir com bola. Acima de tudo, feliz pela resposta da equipa e um resultado merecido.»

Onde é que a equipa foi buscar força para recuperar o segundo lugar

«É o grupo, a amizade e ambição, o respeito e união e foi mais uma demonstração disso. O Vagiannidis e o Morten jogaram com dores, mas queriam ajudar nas decisões, ambos fizeram um grande jogo, mesmo condicionados. O Dani [Bragança] já fez isso, já vários jogadores fizeram isso, o Fotis [Ioannidis] já fez isso lá atrás também e se calhar pagou por isso. Quando as coisas possam não correr como desejamos, toda a gente quer dar a cara para ajudar.»

Adeus a Morita e o abraço que deram após a substituição, além do adeus a Quenda

«Sim, para mim pessoalmente é nostálgico, porque são dois grandes jogadores. O Quenda está no seu início, vai ter um caminho lindíssimo, pela qualidade e personalidade que tem. O Morita… não arranjo palavras, é diferenciado, já o achava antes de ser o seu treinador e, depois de o ser, mais apaixonado sou por ele, pelo que ele faz em campo e pelo que joga, com e sem bola. Triste por vê-lo partir do Sporting e feliz porque está no coração de todos os sportinguistas. Isso foi bem explícito hoje, continuará a sua carreira com a sua qualidade como ser humano e como jogador. Desejo-lhe o melhor do mundo.»

Zalazar confirmado como reforço

«É um grande jogador e fez uma grande época. Vai dar-nos várias soluções. Acho que vai encaixar pelo carácter e personalidade, é um jogador intenso, quer ganhar, tem a força e o querer ganhar, para além da sua qualidade técnica, tem golos e assistências e que seja muito feliz no Sporting.»

Se fica a torcer pelo Aston Villa na Liga Europa e que seja quarto classificado na Premier League para o Sporting entrar direto na fase de liga da Champions

«Agora observar o Torreense para a final da Taça.»