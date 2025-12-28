Na análise à goleada do Sporting sobre o Rio Ave (4-0) neste domingo, o treinador dos leões, Rui Borges, destacou o desempenho de Luis Suárez nesta temporada. Só num jogo, marcou mais três golos.

«O Luis tem feito um grande início de época. Não foi só o hat-trick. Este coletivo é que é bem demonstrativo da ligação que os jogadores têm entre eles. O respeito que têm entre todos indica bem o que é o dia a dia deles. O Luis está dentro daquilo que eram as nossas expectativas, depois da perda de um avançado que tinha sido importante [Viktor Gyokeres]. Disse que o Luis ia marcar a sua era no Sporting e não tenho dúvidas disso.»