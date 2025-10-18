«Não há jogos fáceis, o Santa Clara foi a penáltis com uma equipa da distrital»
Rui Borges, treinador do Sporting, analisa vitória frente ao Paços de Ferreira
Rui Borges, treinador do Sporting, em declarações na flash interview da Sport TV, após a depois da vitória frente ao Paços de Ferreira, por 3-2, após prolongamento, na terceira eliminatória da Taça de Portugal:
Análise ao jogo
Sabíamos que ia ser um jogo difícil, são jogos da Taça. Vim de escalões inferiores e sei qual é a motivação daquele lado. Uma equipa que em casa, independemente da divisão em que está, acaba por ser organizada e comprometida. Tiveram a sorte, e nós a infelicidade de criarem o 1-0. Fomos criando situações, sabíamos que íamos encontrar um bloco baixo, mas fomos sempre acreditando e criando situações de golo. Às vezes por desinspiração nossa no último passe e remate ou inspiração do guarda-redes adversário e pelo compromisso de alguns defesas do Paços, conseguiram adiar o que nós queríamos. Corremos muito atrás ao longo do tempo São mais 30 minutos que temos de desgaste, mas não será de desculpa para o jogo de quarta-feira.»
Teve de puxar os pesos pesados no banco?
Não é carga pesada. O Luis notou-se que estava amassado e amarrado. Tentámos pôr o Luis só se precisássemos, em poucos minutos e para não levar com o prolongamento. Sabíamos que o desgaste que tiveram nas seleções foi enorme. O Geny (Catamo) igual. Foram dois jogadores que entraram e que sabíamos que podiam dar alguma coisa em poucos minutos. Tirando isso, a malta esteve muito bem. O Ivan (Fresneda) entrou muito bem e deu muita dinâmica ao corredor. O Quenda quando passou para falso lateral esquerdo teve um compromisso enorme, simplificou e esteve muito comprometido. Não posso pedir mais à equipa.»
Diomande acaba esgotado
«Claramente notou-se que é bom que volte. Mas não está no seu melhor. Especialmente num jogo de transição, o desgaste é enorme para a linha defensiva. Enquanto teve força bateu-se muito bem, mas quando não deu tivemos de o tirar. E o Matheus entrou muito bem e criou uma dinâmica diferente à equipa.»
Na Taça não há jogos fáceis
«Eles sabiam disso, até pelos resultados que íamos acompanhando ao longo do dia. Sabemos das dificuldades da Taça… o Santa Clara foi a penáltis com uma equipa da distrital.»
Mário Borges, o filho de Rui Borges que é tomba-gigantes
«Feliz por ele. Trabalha muito. Sei bem aquilo que é focado no seu dia a dia. Mereceu esse golo. Faz por isso. Feliz por vê-lo crescer, mais por ser filho de quem é, mas por tudo o que é como filho e como homem. Feliz também por marcar a história do Alpendorada na Taça de Portugal.»