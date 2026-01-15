«Nuno Santos? Disse-me que para Bilbau já podia contar com ele»
Rui Borges elogia mentalidade do ala canhoto, que continua a recuperar de lesão grave
01:36
Borges: «Nuno Santos vai voltar rapidamente e nós precisamos dele»
00:53
Rui Borges: «Diomande veio aleijado da seleção, está fora do jogo»
01:36
Borges: «Empréstimo de Rodrigo Ribeiro? Acedemos a uma vontade dele»
01:56
«Fiquei feliz pela semana de trabalho, estava um bocado abatido»
00:32
Borges: «Debast e Mangas estão disponíveis para jogo»
00:20
«Conquista do V. Guimarães na Taça da Liga foi mais do que merecida»
01:42
«Estreia de Álvaro Pacheco torna jogo mais difícil na parte estratégica»