Explicando em que ponto se encontra o processo de recuperação de Nuno Santos, lesionado de longa data do plantel do Sporting, Rui Borges elogia-lhe a «resiliência fora do normal»:

Para quando o regresso de Nuno Santos?

«Em relação ao Nuno, não se passa nada, é o processo (de recuperação) da lesão dele. Todos sabiam que a recuperação ia ser um pouco mais demorada. A mentalidade dele é fora do normal. Falei com ele anteontem e ele disse-me que para Bilbau já podia contar com ele. Ainda bem que assim é, motiva-se a ele próprio, numa paragem muito longa. Só um guerreiro e alguém com uma resiliência fora do normal é que conseguiria estar tanto tempo (de fora) e manter esta mentalidade vencedora e de querer ajudar. Agora, não sei dizer tempos para o seu regresso, mas ele vai rapidamente voltar, isso é certo. E nós precisamos dele.»

Luis Guilherme pode ser titular com o Casa Pia?

«Teve uma boa adaptação. É um miúdo muito inteligente, que gosta de ouvir e de aprender. Pode dar-nos soluções em várias zonas do campo. Gosta de jogar mais à direita, mas dá-nos soluções à esquerda e por dentro. Também olhamos para ele para o futuro. Tem uma qualidade técnica acima da média e um perfil de crescimento enorme. No futuro vai ser um jogador importantíssimo no Sporting.»