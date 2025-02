Rui Borges fez esta quarta-feira a antevisão ao jogo com o Gil Vicente, a contar para os "quartos" da Taça de Portugal. Aos jornalistas, o técnico confessou que tem preferência em plantéis com um elevado número de jogadores. Algo que seria mais positivo numa altura em que conta com 10 lesionados.

«Tenho ouvido grandes treinadores que treinam grandes clubes que querem plantéis mais longos. Os plantéis devem ser maiores, acredito que os principais clubes se devem adaptar. É natural, porque a exigência é maior. Eu cheguei e apanhei um plantel já praticamente construído, onde tive de me adaptar. Ok, apanhámos o mercado de janeiro. Mas é um plantel onde tenho de me adaptar e eles à minha ideia de jogo.»

«As pessoas criticam-me por não ter uma ideia do jogo. Mas o Rui Borges não pode mudar muito, porque não treinamos. Sou muito de hábitos, porque é o que nos permite ser melhores. Prefiro um plantel mais extenso, mas vai de cada treinador e líder. Há treinadores que pensam de forma diferente. Eu prefiro ter a gestão, faz parte do meu trabalho. Prefiro gerir 27 do que 20, porque sei que tenho soluções», acrescentou.

De recordar que os leões têm vários jogadores entregues ao departamento médico, entre eles Eduardo Quaresma, Geny Catamo, Pedro Gonçalves, Nuno Santos, Daniel Bragança, Morita, Morten Hjulmand, St. Juste, Diomande e João Simões.

O Sporting visita o Gil Vicente na noite desta quinta-feira (20h45), num encontro para acompanhar, ao minuto, no Maisfutebol.