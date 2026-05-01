Agora é oficial: Rui Borges renovou contrato por mais uma época, ficando ligado ao Sporting até 30 de junho de 2028, com opção para acrescentar mais uma temporada, que pode apenas ser exercida pela SAD leonina.

O clube leonino comunicou a renovação à CMVM, ao mesmo tempo que Frederico Varandas e Rui Borges falavam à imprensa em Alvalade. O clube explicou que a renovação é por mais duas épocas (contando já com a temporada que estava prevista no contrato anterior), ou seja, até 30 de junho de 2028, com opção por mais um ano, até 30 de junho de 2029.

COMUNICADO À CMVM NA ÍNTEGRA:

«A SPORTING CLUBE DE PORTUGAL – FUTEBOL, SAD (adiante Sporting SAD), vem, nos termos e para efeitos do cumprimento da obrigação de informação que decorre do disposto no Regulamento (UE) n.º 596/2014, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 16 de Abril e no Código dos Valores Mobiliários, informar o mercado que chegou a acordo com Rui Manuel Gomes Borges para a renovação do contrato de trabalho de treinador da equipa principal sénior de futebol da Sporting SAD, por mais duas épocas desportivas, ou seja, até 30 de Junho de 2028, prorrogável até 30 de Junho de2029, por opção da Sporting SAD.

Lisboa, 1 de Maio de 2026

O Representante das Relações com o Mercado»