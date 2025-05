Declarações de Rui Borges na conferência de imprensa após o triunfo na final da Taça de Portugal, contra o Benfica (3-1, a.p.):

«As dificuldades existem, mas prefiro não olhar para elas. A forma como olhamos para elas e as transformamos em oportunidades é que interessa. Trabalhei imenso e fiz com que os jogadores acreditassem que fossem campeões. Foi isso que eles demonstraram desde sempre. Não jogava um, jogava outro. Olho para a minha vida com muita felicidade e gratidão. Carreguei isso para a equipa também.»

[Notícia boa anunciada por Paulinho?]

«Tem de lhe perguntar.»

[Entrada má na segunda parte]

«Foi jogo muito competitivo, dentro daquilo que tem sido os jogos com este adversário. Umas vezes nós melhor, outras eles. Na primeira parte entrámos bem, mas depois deixámos o Benfica acreditar com a posse da bola. Há uma grande defesa do Rui Silva. Na segunda parte queríamos equilibrar, mais fortes em duelos. Na primeira parte estávamos a ser um pouco 'fofinhos' nas referências. O Benfica vinha com uma estratégia diferente do habitual no campeonato. Viemos com o nosso sistema inicial, era um jogo muito de duelos e referências. Entrámos um bocadinho perdidos na segunda parte mas o golo é precedido de uma falta. E mesmo no primeiro há um lance idêntico sobre o Geny. O Benfica agarrou-se um bocadinho ao resultado, é natural. Estamos a jogar uma final, dá um troféu. Deram-nos mais bola. Faltou-nos mais qualidade no último terço e em alguns momentos sermos mais inteligentes. Procurámos em demasia o Viktor. Ele tinha muitos jogadores na sua marcação. No prolongamento fomos melhor na primeira parte, agarrámo-nos ao 2-1 e aparece o Trincão a resolver o jogo.»