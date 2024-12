Rui Borges entrou em ação esta quinta-feira e já orientou o primeiro treino como treinador do Sporting.

Nas redes sociais, os leões mostraram as imagens do primeiro dia de trabalho, que foi desde a apresentação até ao treino com os jogadores.

No vídeo, é possível ver Rui Borges conhecer os vários jogadores, com especial destaque para Matheus Reis e Viktor Gyökeres. Rui Borges deu ainda uma palestra ao plantel, onde Hugo Viana também falou.