Pedro Gonçalves, também conhecido por Pote, renovou contrato recentemente com o Sporting. Em conferência de imprensa, Rui Borges, treinador dos leões, afirmou que é um voto de confiança para com o internacional português. No seguimento, o técnico revelou que Gonçalo Inácio não está entregue ao departamento médico, apesar da saída prematura do estágio da Seleção Nacional:

Renovação de Pote

«Por mim renovavam todos. O presidente é que não ia achar muita piada… pela parte financeira, como é óbvio. A renovação do Pote tem a ver com aquilo que é a confiança do clube para com ele, da equipa técnica e de toda a gente. Aumenta a responsabilidade também, porque sabe que é um jogador muito importante nas conquistas do Sporting nos últimos anos. É um transmitir de confiança enorme nele e está muito focado em querer ganhar mais, ambicionar mais e querer ajudar. Perdeu muitos meses de jogo na época passada e este ano quer voltar à sua melhor forma. E está a voltar! Está a ser um jogador importante, quer sentir que é um jogador importante e todos nós sentimos que é um jogador importante. A nossa maior luta é motivá-lo todos os dias, porque é alguém que já ganhou tudo no Sporting e essa renovação também lhe transmite isso.»

O boletim clínico dos leões

«Lesionados? Está o Nuno (Santos) e o Daniel (Bragança). O Inácio veio com um ligeiro toque, nada de extraordinário. Infelizmente são essas duas. Queria muito que voltassem e são dois jogadores que têm de servir de exemplo para todos nós. São muito resilientes.»