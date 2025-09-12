Rui Borges lançou o jogo em casa do Famalicão, falou sobre a vontade do balneário erguer de novo o troféu e abordou o mercado dos três grandes. Numa nota, ainda analisou as posições que Ioannidis pode ocupar no relvado, seja ao lado ou no lugar de Suárez:

A dificuldade de jogar em Famalicão

«Sem dúvida que será um grande jogo contra uma grande equipa. Uma equipa que entrou muito bem no campeonato, ainda não sofreu golos, muito competitiva e agressiva nos duelos. No seu todo recorre muito às faltas e em 2025 não perdeu em casa. Penso que é à volta de 10 jogos em casa sem perder. É sempre uma equipa muito difícil de defrontar em casa, ainda por cima motivada como é no início. Mas claro que também queremos dar uma resposta dentro daquilo que somos e temos conseguido. Independentemente do resultado menos positivo na última jornada, queremos voltar às vitórias, continuar o nosso caminho e demonstrar a qualidade que temos tido. Os três pontos são sempre o nosso objetivo.»

O Sporting de 2025/26 e a ambição de ser tricampeão

«As exibições têm sido boas. Com o FC Porto não foi tão boa como os jogos transatos, mas não foi uma má exibição. Queremos dar resposta, jogar e ganhar. Respeitamos sempre quem está do outro lado, mas vejo a nossa equipa muito focada e ambiciosa. A camaradagem deles nota-se claramente em jogo. A ambição de voltarem a ser campeões é infinita.»

O melhor mercado dos três grandes

«Todos de igual forma melhoraram naquilo que era o seu coletivo. Tanto o FC Porto, como o Benfica, como nós. Não só os grandes, todas as equipas na Liga ficaram mais competitivas. O Famalicão é um exemplo disso, Gil Vicente e Moreirense. Acho que as equipas foram mais rigorosas naquilo que foram as escolhas e isso só melhora o nosso futebol. Mas o que me preocupa é o meu plantel.»

O Sporting precisa de um extremo? Ioannidis pode jogar com o Suárez?

«Foi um grande acrescento aquilo que é a nossa equipa. Vai dar-nos várias soluções. Seja a jogar em alternância com o Suárez ou em alguns momentos poderão encaixar os dois. Feliz por contar com ele no nosso plantel.»