Rui Borges desvalorizou o facto de Frederico Varandas não se ter comprometido publicamente com a permanência do treinador no Sporting para a próxima época quando falava aos jornalistas após o apuramento dos leões para a final da Taça de Portugal.

«O presidente foi questionado sobre a arbitragem, sobre o Viktor [Gyökeres], sobre o treinador e não respondeu a nenhuma pergunta. A minha confiança no presidente é a mil por cento. Desde o primeiro dia, porque teve a coragem de ir buscar um treinador e de pagar por ele, quando o meu passado como treinador não é assim tão grande comparando com o de outros treinadores que têm carreiras mais prolongadas. A maior confiança que me podia ter dado foi ir-me buscar ao Vitória», disse na conferência de imprensa de antevisão ao jogo com o Boavista.

Questionado sobre se entende ter condições para continuar no Sporting caso falhe os objetivos delineados para este final de época, o técnico transmontano garantiu só pensar em vencer. «Estou focadíssimo em ser campeão nacional. Estamos todos a trabalhar nesse sentido e o resto é ruído para mim. Sou muito focado, por isso é que o meu caminho fala por mim. Felizmente, cheguei ao Sporting por tudo aquilo que foi a minha competência, o nosso foco e trabalho», apontou.