Rui Borges, treinador do Sporting, em declarações à flash interview da Sport TV, após o empate frente à Juventus, por 1-1, na quarta jornada da Liga dos Campeões

Satisfeito com a exibição?

«Foi um grande jogo de futebol. Muito intenso e competitivo. Pessoalmente, acho que foi um grande jogo de Champions. A equipa deu uma resposta fantástica. Na primeira parte conseguimos claramente perceber onde poderíamos ter espaço, encaixar no meio campo deles com bola ou acelerar. A equipa teve um comportamento individual e coletivo fantástico. Conseguimos chegar ao 1-0 e podíamos ter chegado ao 2-0 logo a seguir. Acho que estivemos por cima na primeira parte e na segunda parte mais difícil. Não conseguimos ligar tão bem, as tomadas de decisão foram mais forçadas e nestes últimos 15 minutos foi mais difícil ainda. Percebemos que a energia estava a cair, tivemos um pouco mais de dificuldade porque faltou-nos essa energia. Por tudo o que foi o compromisso e qualidade da equipa acho que o empate acaba por ser justo.»

Pote entrega o prémio de Homem do Jogo a Rui Silva. O guarda-redes é o seguro de vida da equipa?

«Que assim seja. Hoje mostrou presença. Aos 90 minutos foi importante, fez uma grande defesa. Percebo a entrega do Pote. A mim não me surpreende, a amizade e entreajuda que existe é algo extraordinário.»

Três alterações no onze. Satisfeito com a resposta?

«Penso que sim. Foi um jogo mais físico e intenso. O Quenda teve mais dificuldade na primeira parte, mas faz parte do crescimento da equipa. O compromisso estava lá e é isso que peço»

Este empate foi um resultado positivo nas contas da Champions?

«Na Champions este ponto acaba por ser justo. É um jogo difícil fora e com um grande adversário. No fim faremos contas. Mais do que o Club Brugge, agora vamos pensar no Santa Clara».