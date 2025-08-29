Rui Borges, treinador do Sporting, fez a antevisão ao primeiro Clássico do campeonato em 2025/26, diante do FC Porto, no Estádio de Alvalade. O técnico está confiante de que o titular dos dragões no ataque será Samu, apesar deste ter sofrido uma pequena lesão.

Segundo Clássico da temporada

«Em relação à Supertaça [perdida diante do Benfica, por 1-0], não há comparação. Adversários diferentes e momentos de preparação diferentes.»

Duelos físicos

«Teremos de igualar a intensidade. Isso também parte das escolhas do FC Porto. Nós não temos tantos jogadores que se destaquem nos duelos, mas temos muita qualidade técnica. Já estamos habituados a que as equipas procurem duelos e marcação homem-a-homem connosco.»

Lesionados de Sporting e FC Porto

«Os três [Ousmane Diomande, Maxi Araújo e Hidemasa Morita] estão fora do jogo, é o que posso adiantar. Em relação ao FC Porto, acredito que vai jogar o Samu. O presidente do FC Porto disse que ia ter o mercado mais caro de sempre. Isso é bem explicito. Tem muitas soluções e qualidade, é um grande clube. O De Jong dá umas características, o Samu dá outras. Não está fragilizado pela lesão do Samu. Estamos preparados para as duas soluções, apesar de eu achar que joga o Samu.»

Plano de jogo de Farioli

«A estratégia nunca muda, pode haver é comportamentos diferentes. Mas Farioli normalmente não abdica dos seus princípios.»