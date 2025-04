Declarações de Rui Borges, treinador do Sporting, em conferência de imprensa após o triunfo do Sporting sobre o Moreirense (3-1):

[Amanhã será adepto do V. Guimarães?]

«Amanhã serei adepto do Sporting. E disfrutarei do tempo livre com a minha família.»

[Como reage ao slogan 'Leões é a hora do campeão', dos adeptos]

«Em relação ao slogan dos adeptos, é um slogan a que nos temos de agarrar, é tal vitamina que nós precisamos e que nos dá ainda mais, um bocadinho mais de crer, de ambição, para além de toda aquela que o jogador já tem. Por isso, acredito que foi importante para que conseguimos entrar fortes. Temos sido fortes nos primeiros inícios dos jogos aqui em casa, principalmente. Durante 15, 20 minutos, nós conseguimos ser consistentes durante mais tempo. Acredito que essa parte, essa energia que passou de fora para dentro, foi muito importante. E será importante que siga o caminho até o fim. Ser campeão ou não? Acredito muito, confio muito, desde o primeiro dia que aqui cheguei, aqui chegamos. Temos de ser capazes de vencer. E ser capazes de vencer é disputar os jogos que faltam, com a mesma entrega, com a mesma vontade, com a mesma ambição, com a mesma coragem, e com a mesma credibilidade.»

[Falta de eficácia?]

«Agora se tivéssemos sempre a ganhar 6-0, 6-1, 7-1... o jogo faz parte. Acima de tudo, feliz porque fomos capazes novamente de criar, ao contrário do jogo passado, que é um jogo de características diferentes, por exemplo, criámos duas oportunidades, se calhar apenas duas, neste jogo criámos muitas. O erro faz parte. O erro faz parte. Trabalhámos isso. É muito a inspiração e a qualidade do jogo no momento. Acima de tudo, feliz porque estão lá e falham. Ficávamos chateados se não criássemos e que eles nem sequer estivessem lá para finalizar. Tentam, fazem, erram, vão lá e tentam outra vez. Entrar forte tem sido parte um bocadinho do nosso ADN. Temos feito quase sempre um golo ou cedo em grande parte dos jogos.»

[Equipa melhorou com Quenda e sem Fresneda?]

«São jogadores diferentes. A equipa ganhou com o Ivan e ganhou com o Quenda. Dão coisas diferentes à equipa. Momentos diferentes, adversários diferentes. O Ivan tem um bom jogo nos Açores, depois o Quenda jogou hoje um pouco por estratégia.»