Rui Borges afasta saída de Hjulmand: «Está super motivado»
Treinador do Sporting refere que o capitão está convocado para o Nacional e confessa que as notícias dos jornais podem afetar os jogadores
01:12
«Nacional? No aspeto climatérico nunca sabemos o que pode acontecer»
01:17
Rui Borges: «Harder? Só podem jogar 11, tem de habituar-se a isso»
00:40
«Ioannidis? Já foi alguém que o Sporting quis trazer antes de Rui Borges»
01:12
«Ioannidis no lugar de Harder? No Sporting temos de estar precavidos para as saídas»
00:23
Rui Borges: «Lesões de Maxi Araújo e Diomande? É um contra-relógio»
01:30
«Rayan Lucas? É um jogador da equipa B que veio no contexto da equipa B»
00:44
«Marcadores de livres diretos? Há vários jogadores: Pote, Trincão, Zeno...»