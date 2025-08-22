Harder, Hjulmand e muitos jogadores do Sporting são apontados a outros. No entanto, Rui Borges sente a equipa feliz e esses mesmos atletas focados no clube.

Hjulmand vai ficar no Sporting

«Está super motivado. É natural que se fale dele, é um grande jogador, mas vejo-o focado naquilo que é o Sporting. É o nosso capitão, um líder e está convocado para amanhã.»

Notícias dos jornais entram na cabeça de Harder?

«Às vezes torna-se difícil, mas no treino não mostram isso. Não conseguimos entrar a 100 por cento na mente deles, mas acredito que mexa em alguns momentos com os jogadores. É natural que posso mexer, o Harder é um miúdo de 20 anos. Se eu fosse ligar a tudo o que se fala diariamente dos jogadores, eu não treinava. Todos os dias entram e saem jogadores. Mas eles estão ligados ao treino, ao jogo e ao Sporting. Sinto a equipa feliz, como sempre senti. Uma família em que não há egos. Expectativa de ser suplente? Tem de lidar com aquilo que é o crescimento. Só podem jogar 11. Um jogador de futebol tem de se habituar a isso. Tem de respeitar as decisões do mister. Têm de dar o máximo, sejam 10 ou 90 minutos.»


 